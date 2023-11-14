Новый год в Крыму встретят без массовых мероприятий

Правительство Республики Крым приняло решение не проводить массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества в целях безопасности, сообщается в телеграм-канале главы республики Сергея Аксенова.

«В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы», — цитирует сообщение главы Крыма ТАСС.

С.Аксенов напомнил, что в нескольких районах республики по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности.