Коммунальные тарифы поднимут с июля

Со второго полугодия 2024 года коммунальные услуги в Севастополе подорожают в среднем на 10,6%, а в Крыму — на 9,5%.

Правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на следующую пятилетку — до 2028 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Первая индексация стоимости коммунальных услуг пройдет во втором полугодии 2024 года и в большинстве регионов страны составит около 10%. Как пояснило Минэкономразвития, у средней российской семьи размер платы за услуги ЖКХ вырастет на 500-550 рублей.

В Москве тарифы вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%. Больше всего услуги ЖКХ подорожают в Забайкальском крае (15%), Омской области (14%) и Северной Осетии (13,7%); меньше всего — в Хакасии (4%), на Чукотке и в Магаданской области (по 4,9%).

Для отдельных муниципалитетов устанавливаются пределы отклонения от среднерегиональных значений. Согласно документу, они недопустимы в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, на Сахалине и в Ямало-Ненецком автономном округе. В Республике Крым допустимый разбег тарифов — до 2,4%.

Отмечается, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она же выдает предписания об устранении выявленных нарушений.

Подобные индексы региональные власти будут использовать для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.

Правительство РФ переносило индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет 1 июля 2024 года. Предполагалось, что согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития страны на период 2024-2026 годов, рост совокупного платежа за коммунальные услуги в 2024 году не превысит 9,8%.