Изменили ПЗЗ для жилой застройки на 7-м километре

В Севастополе на 7-м километре изменен вид разрешенного использования земельных участков, которые находятся в зоне комплексного развития территории (КРГ). Это было последним препятствием для застройки бывших сельскохозяйственных земель коммерческим жильем.

Изменения в ПЗЗ внесены на заседании правительства Севастополя 13 ноября.

— Предусматриваются изменения территориальной зоны на зону, обеспечивающую комплексное развитие территории в рамках градостроительного регламента зоны многоэтажной жилой застройки. При этом такие виды разрешенного использования как жилищное строительство, все виды, относящиеся к предпринимательству, деловому управлению в силу прямого указания будут возможны к применению исключительно в случае заключения правообладателем договора о КРТ и утверждения документации по планировке территории, — представила проект принимаемого постановления и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

По ее словам, предложение о внесении изменений в правила рассмотрено 15 мая на заседании комиссии по подготовке правил, по проекту постановления проведены общественные обсуждения с 14 августа по 12 сентября 2023 года. Всего подано 108 заявлений, из них 84 — в поддержку этого проекта.

После изменения ПЗЗ в правительстве города рассчитывают перейти к заключению договора и разработке и утверждению проекта планировки территории.

На территории 7-го километра предполагается построить несколько десятков многоэтажных домов, порядка 40 — малоэтажных, школу, четыре детских сада, поликлинику, спорткомплекс, иные объекты.