Чиновники хотели вернуть деньги за костюмированные экскурсии

Севастопольское управление туризма через суд попыталось взыскать грант в размере почти 2,8 млн рублей с туроператора, проводившего спектакли-экскурсии. Арбитражный суд решил, что деньги возвращать не нужно.

В 2022 году управление туризма заключило соглашение с ООО «Мир прекрасен». Туроператор должен был использовать средства гранта в размере 2 млн 770 тысяч рублей и добавить свои собственные на регулярное проведение спектаклей-экскурсий. Спустя несколько месяцев управление туризма попросило деньги вернуть. По мнению чиновников от туризма, документом, подтверждающим факт исполнения обязательств, является товарная накладная, а не акты выполненных работ.

В свою очередь, требование вернуть грант вызвало недоумение у туроператора. И в суд был предоставлен подробный отчет. Так, на ауди-оборудование (приемники, наушники, микрофоны) было потрачено более 691 тысячи рублей, из них средства гранта — 484 тысячи. За закупку костюмов и реквизитов для спектаклей из субсидии заплатили почти 2,3 млн рублей.

Из решения суда становится понятно, что сложности у туроператора все-таки возникали: в новом оборудовании и костюмах были обнаружены недостатки и заказчик потребовал их устранить. С управлением по туризму заключили дополнительные соглашения о продлении сроков реализации гранта. Тем не менее, спектакли-экскурсии проходили и дела шли вполне успешно.

«Начиная с января 2023 года ответчик реализует проект для развития которого и были получены средства гранта, проводит регулярно спектакли-экскурсии. Подтверждением данного факта, может служить постоянно публикуемая Афиша, о планируемых мероприятиях на странице группы «Вконтакте», а также фотоотчеты о проведенных спектаклях за весь период до настоящего времени», — говорится в решении суда.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. К тому же, в результате реализации гранта ООО «Мир прекрасен» стал участником-туроператором государственного проекта субсидирования молодежного туризма по России «Больше, чем путешествие».