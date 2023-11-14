Беспокоит судьба здания бывшей фабрики мороженого

Вопросом, что будет со зданием севастопольской фабрики мороженого, расположенной у вокзала, заинтересовался севастопольский историк и общественник Степан Самошин.

По информации, которую он опубликовал в соцсети, его тревожит предстоящий капитальный ремонт здания.

– Его явно собираются ремонтировать: спилили четыре дерева у главного фасада, поставили строительный забор. Сохранят ли хозяева рисунок лепнины, форму деревянных рам, цветовое решение или мы увидим очередную коробку с «короедом» или вентфасадом? – задается вопросом С.Самошин.

По мнению общественника, здание имеет историческую и архитектурную ценность: так как имеет архитектурный декор, отражает стиль послевоенного периода, 70 лет оно активно формирует облик улицы и при этом стоит на красной линии. Кроме того, здание отражает историю развития севастопольской промышленности.

С.Самошин также считает, что здание обоснованно может претендовать на региональный статус объекта культурного наследия, пока оно таковым не является. Оно даже не вписано как ценный градоформирующий объект в предмет охраны исторического поселения «Севастополь», а это означает, что со строением можно делать что угодно.

