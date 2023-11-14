Балаклавские рыбаки ловят рыбу без документов

Об этом на заседании Законодательного собрания 14 ноября сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова, отвечая на вопрос депутата Екатерины Бубновой.

Депутат обратила внимание, что кроме подорожания некоторых продуктов питания, растет цена и на черноморскую рыбу.

— Вы нам рассказали о поддержке рыбодобывающей отрасли. Но мы обеспокоены ценами на рыбу. Есть данные, что наша барабулька стоит тысячу рублей! Стало известно, что мелкие предприниматели и ИП не субсидируются. Может, они не подают документы на субсидии? Вы анализировали по каким причинам предприниматели не обращаются за государственными субсидиями? — поинтересовалась Е.Бунова.

Директор департамента сельского хозяйства подтвердила, что индивидуальные предприниматели, занимающиеся прибрежным ловом, имеют право на получение финансовой поддержки, но есть одно но...

— Это на самом деле так называемый прибрежный вылов. ИП действительно имеют право и возможность получать у нас субсидии, однако, может быть не с большой трибуны, но хочу сказать, что такой возможности они не имеют только потому, что их документы не соответствуют тем, которые обязаны быть по нашему проекту, — объяснила Н.Скорюкова и добавила. — Точнее, у них нет подтверждающих документов, что они ведут вылов рыбы.

По ее словам, в основном, это рыбаки из Балаклавы, занимающиеся прибрежным ловом. Кроме того объемы, которые они вылавливают, незначительны.