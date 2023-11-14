Авторский вечер Андрея Соболева пройдет 1 декабря

А.Соболев с 2014 года возит в Луганск и Донецк гуманитарную помощь, встречается с ранеными бойцами в госпиталях и поддерживает их не только делом, но еще и словом — своими песнями и стихами. В этих поездках он черпает вдохновение. А.Соболев не просто поет, а говорит о войне, о мире, о любви, ожиданиях и встречах. В его песнях есть место грусти, радости и даже шутке. О какой войне не шла бы речь, поэт всегда выступает не только как наблюдатель, но и как очевидец, участник событий. Пожалуй, это и есть настоящий патриотизм.

Достоверность в его творчестве ощущается с первых слов. А.Соболев пропускает всю боль и беду происходящего через себя. Его произведения всегда актуальны, современны и пронзительны. События, происходящие в стране и мире всегда находят отражение в его песнях, которые получают достойную оценку слушателей.

— Я решил возродить традицию проводить свой авторский вечер 1 декабря. И в свой день рождения — в первый день зимы жду вас, мои друзья и соратники, севастопольцы в ДОФе. Обещаю много песен — новых и уже полюбившихся, стихов, воспоминаний. Нам есть о чем поговорить и что спеть!

Вход бесплатный. Начало в 19.00.