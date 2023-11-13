Зачетные книжки станут цифровыми

На Госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Предполагается, что такая услуга станет доступна уже в 2024 году.

Сервис «Госуслуги» готовится предоставить российским студентам новые возможности, которые позволят отказаться от бумажных вариантов некоторых документов. Хотя и привычные зачетки и студенческие билеты никто отменять не планирует. Предполагается, что студенты со следующего года смогут оформлять электронные зачетки, студенческие билеты, проездные. А также приобретать билеты со скидкой на культурные мероприятия и поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Кроме того, можно будет онлайн следить за успеваемостью или пройти на территорию учебного заведения, показав документ на смартфоне. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на Госуслугах. Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на официальном правовом портале. Сервис реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В начале ноября портал «Госуслуги» добавил функцию проверки подлинности паспорта. Указав данные, можно узнать, истек ли срок действия документа и действительно ли он выдавался МВД.