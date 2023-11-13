Все акции Крымэнерго передают в собственность республики

Полный пакет акций «Крымэнерго» (все 100%), ранее находившийся в федеральной собственности, будет передан Республике Крым.

Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что решение принято по предложению правительства РФ и Совета министров Крыма «в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики». Федеральному кабинету министров поручено в течение двух месяцев обеспечить передачу акций в собственность Крыма, сообщает ТАСС.

Указ, датированный 13 ноября, вступает в силу со дня подписания.