В бухту унесло торговый ларек

Во время шторма с мыса Хрустальный в бухту смыло и унесло торговый ларек.

Ситуация была озвучена 13 ноября на заседании правительства Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев назвал новоявленное плавсредство безыкипажным ларьком и поинтересовался, не помешал ли тот судоходству.

И.о. заместителя главы города Евгений Горлов ответил, что ларек выловили из бухты, вытащили на берег и перевезли на Северную сторону.

В процессе обсуждения также выяснили, что нынешний арендатор территории на мысе Хрустальный будет устранять последствия шторма, а уплывший ларек вообще не его, а остался от прежнего арендатора – мол, киоск стоял на первой линии и ... не устоял над натиском стихии.

По словам Е.Горлова, в течение недели нынешний арендатор должен полностью восстановить и убрать последствия шторма. Что касается проекта благоустройства мыса Хрустальный, недавно утвержденного на архитектурно-строительном совете, то его обещают реализовать к Новому году.