Текущую канализационную трубу на Военных строителей не могут поделить

Канализационная труба на улице Военных строителей течет уже 15 дней, а решения, как сделать так, что канализация не затапливала построенный над ней дом, нет.

Как оказалось, ведомственную принадлежность злосчастной трубы никак не могут определить: ГУПС «Водоканал» утверждает, что труба принадлежат квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Черноморского флота, и они сами ею пользуются.

А тут еще выяснилось, что и сам частный дом построен на канализационном коллекторе, что противоречит закону.

«Он построил свой дом на коллекторе. Вся история произошла прямо под домом, – пояснил 13 ноября в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Он же подтвердил, что труба является собственностью КЭЧ, военным рекомендовано сделать бай-пассную линию для переключения коллектора, а сам участок временно закрыть.

«Боюсь, что военные не построят бай-пасс, – засомневался губернатора М.Развожаев, заодно поинтересовавшись, не хотят ли военные передать коллектор городу.

– Он в ужасном техническом состоянии, его надо сначала восстановить, – констатировал Е.Горлов.

На это губернатор предложил обсудить вопрос с МТО флота, а тем временем все-таки спасти владельца дома от потопа.