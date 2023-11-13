Состояние пострадавшего при падении обломков беспилотника стабилизировалось

Состояние мужчины, пострадавшего при падении обломков сбитого БПЛА в Севастополе, стабильное, он остается в реанимации, ему предстоит длительная реабилитация, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Ранее пострадавший находился в тяжелом состоянии, помимо перелома руки, у него диагностировано проникающее ранение грудной клетки и живота.

«Навестил Павла Алексеевича — пострадавшего от террористической атаки укронацистов на Севастополь. Павел Алексеевич пока находится в реанимации Первой городской больницы, но врачи говорят, что состояние его стабильное, самое страшное уже позади. Впереди — выздоровление и, конечно, долгая реабилитация», — цитирует М.Развожаева ТАСС.

Он уточнил, что власти города окажут помощь семье пострадавшего в восстановлении жилья и поддержат его на период прохождения реабилитации.

«Пациент бодрый. Слава богу, все хорошо, состояние стабилизировалось. Идет на поправку», — доложил губернатору главврач Первой горбольницы Андрей Коситченков. По мнению врачей, пациент после прохождения реабилитации полностью восстановится.

Павел Алексеевич рассказал губернатору, что работает штукатуром и занимается отделкой помещений. По его словам, буквально накануне атаки жена с сыном уехали по делам, поэтому пострадал только он.

Минобороны РФ сообщало 7 ноября о пресечении атаки Киева по объектам на территории РФ, девять беспилотников были уничтожены и восемь перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Обломки сбитого беспилотника упали во дворе одного из частных домов в Орловке, пострадал мужчина.