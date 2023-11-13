Работникам частной охраны на объектах ТЭК разрешат сбивать беспилотники

Документ подготовлен в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от актов незаконного вмешательства, совершаемых при помощи беспилотных аппаратов, и наделения работников частных охранных организаций правом противодействия беспилотным аппаратам в отношении объектов ТЭК, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. Вместе с тем физическую защиту более 80% объектов ТЭК в настоящее время обеспечивают частные охранные организации, в том числе «корпоративные».

Кроме этого документ уточняет понятие зоны безопасности объекта ТЭК: теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией.

Только за первое полугодие 2023 года в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России зафиксировано более 45 диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных аппаратов.