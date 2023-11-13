Проблемы у проблемных домов не заканчиваются

В 2023 году прокуратура Севастополя выявила под сотню нарушений в сфере долевого строительства. Пять МКД удалось ввести в эксплуатацию, но 12 долгостроев остаются в Едином реестре проблемных объектов.

«Негативное влияние на складывающуюся ситуацию оказывают факты несвоевременного выполнения плана-графика, так называемых «дорожных карт», по восстановлению прав дольщиков, неполнота предусмотренных этими картами мероприятий, ненадлежащее исполнение уполномоченными органами контрольно-надзорных и разрешительно-распорядительных функций в сфере градостроительства, несоответствие федеральному законодательству региональной правовой базы», — заявил прокурор города Максим Жук на межведомственном совещании.

М.Жук подчеркнул, что благодаря совместным усилиям правительства города, прокуратуры и других уполномоченных органов, в текущем году удалось ввести в эксплуатацию пять объектов, построенных с привлечением денежных средств 285 граждан.

Вместе с тем, 12 строящихся домов остаются в федеральном Едином реестре проблемных объектов, хотя их строительство началось еще до марта 2014 года. Это пять домов ЖСК «Остряково», два дома ЖСК «Жилком», три — «ЖСК Парковый-14», по одному у ЖСК «Корабел» и ЖСК «Романсеро». Всего от действий застройщиков пострадало более 700 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Проблемные объекты ЖСК «Остряково» сейчас достраивает ООО «Строительное управление-82».

Также на заседании руководители УМВД России по Севастополю и Следкома по Крыму и Севастополю внесли предложения по вопросам уголовного преследования недобросовестных застройщиков по факту мошенничества с деньгами дольщиков.