Приказано до нового года очистить город от сухостоя

Причиной такого поручения стало массовое падение во время непогоды и сильного ветра сухих веток. Тему подняли 13 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Я просто не могу понять, какое магическое препятствие мешает вам провести с Севприроднадзором работу и обрезать в городе сухие ветки по основным магистралям, – обратился губернатора Михаил Развожаев к своему заместителю Евгению Горлову

По словам Е.Горлова, ночью 11 ноября были действительно сильные порывы ветра и ветки сухие падали.

– У нас ночью 11 ноября упали три дерева и перегородили проезжую часть Элементы мы сразу ночью убрали. На придомовых территориях обрушились 10 деревьев и ветки, в том числе на Пожарова, – попытался объяснить ситуацию Е.Горлов. По его словам, среди упавших были не только сухие, но и живые деревья.

– Мы работаем, порубочные билеты выдаем. Постоянно работа ведется, – включилась в разговор глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

– Работа не ведется! Не знаю, что ведется, за год я не увидел, чтобы хоть одно сухое дерево убрали, они уже знакомы, все эти деревья, – возмутился М.Развожаев.

Он потребовал разбить весь город на кварталы и по очереди избавлять их от сухостоя.

– До нового года чтобы все сухие деревья убрали! Собирайте бригады, этот вопрос надо решить. Где освобождается место, сразу компенсационное озеленение предусматривайте, где это уместно и где нужно посадить другие виды деревьев. Какую-то осмысленную деятельность можно по этому поводу провести в городе?!— обратился глава города к руководителю Севприроднадзора.

Вслед за этим последовало его поручение доложить на следующем аппаратном совещании, как ведется работа.