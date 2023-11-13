Почтовое отделение в Орлином откроют в ближайшее время

Сейчас временное помещение для нужд почты подготавливают к работе: решаются технические и юридические вопросы.

Уже несколько месяцев в Орлином нет почтового отделения. Почту закрыли на капремонт, конца которого в обозримом будущем не видно. За услугами связи местным жителям приходится ездить за 10 км — в село Родниковое.

Безвыходная ситуация возникла из-за того, что подрядчик, занимающийся ремонтом здания почты, выполнить работы в предусмотренный контрактом срок не смог.

Облегчить жизнь орлиновцев по их же просьбе согласился местный предприниматель Андрей Фомин. Он предоставил свое помещение для нужд отделения связи. Широкий жест руководством почты был принят с благодарностью.

В настоящее время идет подготовка к открытию отделения: проверяются и подписываются правовые документы и нормативные акты, решается вопрос с доступом к интернету, подготавливается специальное оборудование, необходимое для оказания почтовых услуг.

В ближайшее время Орлиновское почтовое отделение начнет принимать посетителей на ул.Ласпинской, 11.

Почтовое отделение с середины 19 века

Добавим, что почта в Байдарской долине была открыта более полутора веков назад на Байдарских воротах. Их соорудили в 1848 году в честь окончания строительства шоссе Ялта – Севастополь (дорогу строили с 1837 года). Ворота-пропилеи представляют собой массивный портик, сложенный из блоков местного известняка. Справа и слева к портику примыкают прямоугольные тумбы из того же материала. В правой тумбе имеется помещение размером около 30 кв. метров. Вплоть до 30-х годов 20 века там размещалась почтовая станция с комнатой для проезжающих.

Имеется информация, что в 1912 году почтовые отправления из Севастополя «доставлялись сюда на бричке, запряженной парой лошадей. Сопровождал почту почтальон, вооруженный револьвером и саблей. В конторе имелся телеграфный аппарат «Морзе» и телефонный коммутатор».