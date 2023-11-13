Открыли долгожданную поликлинику в Казачьей бухте

С 13 ноября в микрорайоне Казачьей бухты работает поликлиника с детским и взрослым отделениями, а также женской консультацией. Жители микрорайона ждали этого события много-много лет.

Новое медучреждение будет обслуживать около 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей. В штат уже приняли достаточное количество участковых терапевтов и педиатров. А вот врачи узких специальностей пока будут приезжать по графику из других районов, но эту проблему в департаменте здравоохранения обещают решить.

«За новейшую историю Севастополя это первая поликлиника, созданная с нуля. Мы ее построили по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Открытие этой поликлиники приближает нас к достижению целей нацпроекта «Здравоохранение»: повышению доступности медицинской помощи и в целом укреплению первичного звена», — объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Для оснащения поликлиники было закуплено почти 2,9 тысячи единиц оборудования, в том числе рентген, аппараты УЗИ, хирургический лазер, анализаторы допплеровского исследования сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, оборудование для ЛОР-манипуляций, офтальмологическое оснащение, физиотерапевтическое оборудование. Также были закуплены 2385 единиц мебели и 180 единиц компьютерной техники.

На первом этаже взрослого отделения находится регистратура, процедурный и прививочный кабинеты, блок помещений рентгенографии. Отдельный вход имеют кабинет инфекционных заболеваний и кабинет неотложной помощи с комнатой временного пребывания. Также на первом этаже расположен дневной стационар, имеющий отдельный вход с улицы для посетителей и вход из фойе для персонала. На втором этаже будут принимать специалисты широкого и узкого профиля, здесь же расположены кабинет УЗИ и кабинет функциональной диагностики.

Женская консультация выделена в обособленный блок с отдельным входом и детское отделение поликлиники также имеет автономный вход.

«Помимо педиатров, у нас будут вести прием невролог, отоларинголог, офтальмолог, физиотерапевт. В детской части поликлиники установлена новая аппаратура для физиопроцедур, здесь есть кабинет массажа, кабинет здорового ребенка, удобная зона отдыха», — рассказала заведующая отделением №3 детской поликлиники №2 ГБУЗС «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Екатерина Передистова.

На каждом этаже детского и взрослого отделения поликлиники расположены санузлы для посетителей и персонала, санузел для маломобильных посетителей. В обоих отделениях установлены лифты.

Территория поликлиники благоустроена, озеленена, проложены пешеходные дорожки, установлено наружное освещение и скамейки для отдыха. На территории учреждения предусмотрена парковка на 21 место, в том числе для инвалидов.

Четырехэтажную поликлинику семейной медицины в Казачьей бухте, где жили российские военные, начали строить еще в 2008 году. Тогда украинские власти Севастополя объявили, что будут использовать средства, выделяемые Российской Федерацией за базирование Черноморского флота, на развитие городской инфраструктуры. Но стройка замерла на середине третьего этажа.

После 2014 года строительство поликлиники в Казачьей включили в федеральную целевую программу развития Севастополя и Республики Крым. Сдать в эксплуатацию медучреждение планировалось уже в 2020 году, но работы начали только в 2021-м, после того как снесли старый недострой. В декабре 2022 года департамент капитального строительства попросил перенести сроки ввода объекта в эксплуатацию до января 2023 года из-за проблем с логистикой и не привезенным вовремя оборудованием.