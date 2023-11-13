Ораторию «Василий Тёркин» покажут на 23 февраля

Впервые представить постановку всех 11 частей оратории «Василий Тёркин» собираются в Севастополе. Премьера будут приурочена к Дню защитника Отечества и двухлетию начала специальной военной операции.

В постановке задействованы 150 участников ведущих музыкальных коллективов Севастополя и Республики Крым. Показ будет бесплатным, вход по пригласительным билетам, которые в первую очередь получат участники спецоперации, школьники, студенты.

Классическое музыкальное произведение «Василий Тёркин» в жанре оратории для баритона, сопрано, хора, чтеца и оркестра было написано советским композитором Ростиславом Бойко в 1964 году на стихи одноименной поэмы Александра Твардовского.

«Несмотря на то, что есть текст для чтеца, есть текст для солистов, есть ноты для оркестра и хора, всё приходится изобретать заново в качестве постановщика — это, наверное, самое сложное. Если у нас всё получится, то это будет мировая премьера», — отметил режиссёр-постановщик оратории, руководитель Севастопольского государственного симфонического оркестра Владимир Ким.

Проект «Песня о солдате» реализуется АНО «ЧАС ПИК» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

На премьерной афише — собирательный образ Василия Тёркина. Портрет легендарного солдата создала художница Дарья Щукина, взяв за основу фотографии настоящего русского офицера, павшего смертью храбрых, севастопольца Кирилла Костенникова.

«Сегодня наша страна переживает непростые времена, сегодня рождаются наши герои. Так случилось, что мы организовали проект по написанию портретов жен участников СВО, в котором принимала участие вдова Кирилла Костенникова Екатерина Костенникова, и в нашей команде отец Кирилла Анатолий. Так сложилось переплетение судеб, и я с разрешения семьи взяла как основу его фото. У меня получился портрет в сепии, это не полное сходство, это все же образ, вбирающий в себя современного героя, стоящего на плечах героев прошлых лет», — рассказала Д.Щукина.