Облик некоторых зданий нужно будет согласовывать на архсовете

Речь идет о случаях, при которых необходимо для получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов строительства необходимо получить согласование архитектурно-художественного совета.

К числу таких объектов относятся, например, те, что просматриваются с береговой линии моря, пояснила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

И.о.заместителя губернатора Максим Жукалов также объяснил, в каких случаях необходимо выделение серветута.

По его словам, это требуется в случае отсутствия доступа к земельному участку с территории общего пользования. В этом случае просят предоставить серветут для организации доступа на земельный участок с конфигурациями размещаемого объекта капитального строительства. От того, откуда будет организован доступ посетителей с территории общего пользования, зависит расположение фасадной части здания.

– Мы уже сталкивались с тем, что сначала согласовывали облик здания, а потом выяснялось, что в схеме планировочной организации доступ был показан не оттуда. Тогда приходилось заново проектировать объект и опять выносить его на худсовет, – пояснил М.Жукалов.