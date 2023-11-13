На фотографиях — Узбекистан

Фотовыставка, посвященная впечатлениям от поездки в Узбекистан, открылась в Севастопольском центре культуры и искусства.

На фотоснимках — впечатления от весенней и осенней поездок этого года членов Севастопольского народного фотоклуба «Бриг». Итогом путешествий стала серия фотографий, из которых 24 представлены в нынешней экспозиции.

Как рассказал организатор поездок член фотоклуба Леонид Матвеев, на выставке выставлены работы 10 фотографов, среди них — севастопольцы Дмитрий Тишаков, Ольга Лазарева, Ирина Клочкова, Леонил Матвеев, Ольга Дымова, Владислав Ковригин, Павел Кульков, Дарья Новак, а еще внештатные члены фотоклуба, магаданцы Виктор и Ирина Панкратовы.

На фотографиях — отражение повседневной жизни Самарканда и Бухары и связь двух этих городов с большим творческим проектом «Шелковый путь», который фотоклуб «Бриг» реализует уже третий год.

— Бухара и Самарканд представляли собой два ключевых город на «Шелковом пути». Мы также обнаружили их связь с Крымом, посетив Нугайский караван-сарай, который находится в Бухаре, — рассказал «Севастопольской газете» Л.Матвеев.

Каждая из фотографий — самобытный взгляд на места, в которых переплелись прошлое и настоящее, с акцентом на национальный колорит, который ощущается там везде: на рынках, в мастерских народных мастеров, у стен мавзолея Аксарай и на площади Регистан.

«Запахи восточного рынка — свежие узбекские лепешки и специи, настоящий плов с бараниной. Заливистый смех чернобровых красавиц и многозначительное молчание седых мудрецов. А еще роскошь архитектуры Бухары и Самарканда, великолепие старинных ковров, и струящийся прохладой, настоящий восточный шелк — все эти сказочные истории рассказали нам авторы проекта на открытии фотовыставки «Узбекистан», — поделилась своими впечатления художник Кира Эмеретли.

В объективы фотографов попали выразительные лица узбеков, знаменитая своей росписью национальная посуда: тарелки, блюда, медные подносы, славящиеся своей росписью... На иных снимках — знаменитые узбекские халаты и танцовщицы, изящно изгибающиеся в национальном танце.

По словам Л.Матвеева, в рамках проекта «Шелковый путь» фотографам уже удалось побывать в шести странах. После Узбекистана была Индия, где севастопольцы посетили Дели и Агру.

— Нам удалось установить связь Узбекистана с Индией, так как выходец из Ферганы Бабур — потомок Тамерлана, основатель империи Великих Моголов и династии Бабуридов правил Делийским султанатом на протяжении многих лет, — поделился открытием Л.Матвеев.

Представленные фотографии — это далеко не все, что удалось запечатлеть в Узбекистане. По словам Л.Матвеева, собранного материала очень много, но он еще нуждается в обработке.

Между тем, сам проект планируется продолжить — во второй половине января намечена поездка бриговцев в Иран. Правда, сегодняшняя международная обстановка может стать тому препятствием. На этот случай предусмотрен запасной вариант — посещение так называемой «турецкой Греции» — между Анталией и Измиром, там довольно хорошо сохранился греческий колорит.

Нынешняя выставка продлится до 16 ноября включительно. Вход свободный.