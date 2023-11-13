Аварийным фасадом на Ленина, 19 займется управляющая компания

Обрушающийся балкон дома №19 по ул.Ленина стал предметом критики в социальных сетях и жалоб жителей города в Центр управления регионом (ЦУР). В результате последнего вопрос вынесли на обсуждение 13 ноября на аппаратном совещании в правительстве города.

Как сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, дом находится в ведении Управляющей компании «Управдом», руководству которой дано поручение сделать на балконе укрепление.

— Отваливается часть балкона, элементы упали, управляющая компания должна с собственниками отработать, — сообщил Е.Горлов.

Он также заверил, что на сегодня элементы, которые были опасны, уже обрушены, и сейчас речь идет об обеспечении безопасности граждан.

Глава города порекомендовал с этой целью натянуть сетку, написать предупреждение и вообще держать ситуацию на контроле.