Аномальное тепло заканчивается

Всю предстоящую неделю юг России будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут сильные дожди, похолодание, а в горы — снег.

К пятнице аномальному теплу, которое удерживалось в южных регионах длительное время, придет конец, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Под влиянием разных атмосферных фронтов погода на юге России и Северном Кавказе на этой неделе будет сложная, с сильными дождями, ливнями в ряде регионов. Это касается юга Крыма, Краснодарского края, Волгоградской области, где не исключены и грозы. Дожди средней и малой интенсивности пройдут также на полуострове, севере Ставрополья, Астраханской области и в Калмыкии. Температура воздуха всю неделю будет держаться выше климатической нормы на 2-5 градусов, похолодает к выходным», — сказала А.Котилевская.

Ливни начнутся вечером 13 ноября в Крыму, ближе к ночи — в Краснодарском крае. Зона с сильными и очень сильными дождями расположится от Черного моря вдоль южного берега Крыма, Азовского моря и будет уходить на Нижнюю Волгу. Во вторник дожди, помимо Крыма и Кубани, захватят юг Ростовской области и Волгоградскую область, а также север Астраханской области и Калмыкии.

Ростовская область в среду попадет под влияние теплого фронта из Европы, в центральных и северных районах региона пройдут ливни. Ветер усилится в Крыму и на побережье Краснодарского края, там прогнозируют кратковременные дожди.

В четверг при активизации холодного фронта Кубань и республики Северного Кавказа захватят сильные дожди, в горах со снегом. Осадки пройдут и на Ставрополье.

Дожди временно отступят на юге России и Северном Кавказе к пятнице.

В конце рабочей недели днем в Крыму ожидается 8-13 градусов тепла.