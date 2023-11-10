Женщины развлекались и матерились

Севастопольским росгвардейцам дважды за один вечер пришлось задерживать буйных матерящихся женщин. Одна устроила драку в караоке-баре, другая — совершила кражу в супермаркете, но оскорбилась, когда ее в этом заподозрили.

Сначала по сигналу «тревога» сотрудники вневедомственной охраны прибыли в караоке-кафе. И тоже стали свидетелями развернувшегося веселья 37-летней женщины, недавно переехавшей жить в Севастополь. Она скандалила не только со своими спутниками, но и соседями по столику, а также с персоналом кафе. Злоумышленница громко материлась и бросалась с кулаками на каждого, кто пытался ее урезонить, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

Росгвардейцы задержали хулиганку, но сразу же поступил другой вызов, уже из супермаркета. Там тоже не обошлось без матов. 57-летняя жительница Севастополя прошла мимо кассы, не оплатив алкоголь и продукты. Когда администратор заподозрила даму в краже, оскорбленная таким подозрением женщина стала кричать и нецензурно ругаться. Но все сомнения были развеяны сотрудниками Росгвардии, которые подтвердили худшие подозрения персонала магазина. Подозреваемую в краже также доставили в полицию.