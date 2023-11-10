За сбитых оленей придется ответить

На автодороге Танковое-Оборонное в июле текущего года в ДТП погибло два благородных оленя. Водителей, которые сбили животных, заставят через суд выплатить ущерб.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки по фактам гибели оленей на автодорогах. Установлено, что 5 июля вечером в районе села Черноречье автобус ПАЗ, за рулем которого был водитель Балаклавского рудоуправления, совершил наезд на выбежавшего на дорогу благородного оленя. Вечером 14 июля 2023 года на том же участке дороги легковой автомобиль «Фольксваген-Поло», за рулем которого был крымчанин, сбил еще одного оленя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В природоохранной прокуратуре подсчитали ущерб, причиненный охотничьим ресурсам города — в общей сложности он составил 140 тысяч рублей. Прокуратура направила в суды два исковых заявления: о взыскании ущерба с АО «Балаклавское рудоуправление им.Горького» и водителя легкового автомобиля. Иски рассмотрят в Балаклавском районном суде и Сакском районном суде Республики Крым.