Вышел в финал премии при помощи подводной лодки

В шорт-лист 2023 года премии общества «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «История» вошел севастополец Павел Плеханов. Из 13 тысячи претендентов в финал попали только 89.

П.Плеханов — гендиректор ООО «К-825». Компания ведет музейную деятельность на территории Балаклавского подземного комплекса и открыла экспозицию «Артефакт холодной войны». Собственно, главным артефактом стала настоящая подводная лодка С-49. Ее капитально отремонтировали и установили в сухом доке музея подводных лодок. Кроме того, П.Плеханов привлек профильные организации к музеефикации самого сухого дока.

Эта работа была отмечена и экспертным советом общества «Знание», в который вошли ведущие представители науки, искусства, бизнеса и других сфер. Кстати, советник Президента Владимир Мединский вошел в число финалистов в той же номинации, что и севастополец.

В российском обществе «Знание» отметили, что количество претендентов на «Знание.Премия-2023» выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Лидерами по числу соискателей стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург.

Теперь всех номинантов из шорт-листа ожидает дистанционная просветительская программа, которая направлена на подготовку к очной защите достижений просветителей перед почетным жюри. Имена лауреатов «Знание.Премия» будут объявлены на торжественной церемонии награждения в начале февраля 2024 года.

Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году конкурс на соискание премии проходит в третий раз.