Все вопросы и проблемы ЖКХ поместили в мобильное приложение

При помощи нового сервиса «Госуслуги.Дом» можно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и принять участие в управлении своим домом.

— Сервис упрощает жизнь: можно подавать показания приборов учета: по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению. При этом данная услуга позволит жителям провести онлайн-голосование по выбору способа управления многоквартирным домом. При этом находится вы можете в любом месте — нужен только смартфон или компьютер, — презентовал интернет-новинку журналистам и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

По его словам, городские управляющие компании заинтересованы, чтобы как можно больше севастопольцев подключились к этому сервису. Работа коммунальщиков должна стать более прозрачной: все УК обязаны зарегистрироваться на портале Госуслуг и в обязательном порядке выкладывать отчеты по управлению домами.

— Больше не нужно проводить общие собрания жильцов дома, связанные со сбором людей, встречами на улице. Всё будет происходить онлайн. Это очень упростит жизнь и домовым комитетам и самим гражданам. В онлайн-голосовании смогут принять участие и те люди, кто куда-то уехал. Напомню, что все управляющие компании должны отчитываться до 1 апреля текущего года за прошлый период. Жители могут онлайн увидеть, что сделано УК, задать вопросы, — объяснил и.о.замгубернатора.

Пользоваться мобильным приложением нужно, авторизовавшись через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Если с подключением к возникнут сложности, можно обратиться в МФЦ.

— Когда мы проводим встречи с жителями, многие говорят, что они не слышали, ничего о собраниях и не видели отчеты коммунальщиков. Теперь либо на почту, либо на портал Госуслуг будет приходить уведомления о событиях. Жители могут сразу сообщать, что их не устраивает, внести свои предложения как улучшить содержание своего жилого фонда, — говорит Е.Горлов.

Кстати, ответы управляющие компании должны предоставить в сроки, установленные федеральным законодательством. Проигнорировать вопрос не получится — это будет контролироваться государственными структурами, в частности, Госжилнадзором.

Е.Горлов выразил уверенность, что севастопольцы начнут активно пользоваться приложением. По его данным, уже 70% горожан зарегистрированы на Госуслугах и 44 тысячи жителей Севастополя приняли участие в голосовании по развитию комфортной городской среды.

Пока приложение «Госуслуги.Дом» работает в тестовом режиме, но в ближайшее время уже заработает в полную силу.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.