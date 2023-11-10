Виноделы Крыма приглашают провести выходные у них

В рамках эногастрономических выходных «Ноябрьфест» для жителей и гостей полуострова распахнут двери многочисленные крымские винодельни.

Министерство курортов и туризма Республики Крым приглашает всех желающих посетить бесплатные экскурсии на винодельческие предприятия Крыма, сообщила пресс-служба Минтуризма республики.

Винодельня Alma Valley и завод «Массандра» откроют свои двери 12 ноября, «Солнечная долина» — 16 ноября, крестьянско-фермерское хозяйство Andryus Yutsis и Lucky Winery — 17 ноября, Инкерманский завод марочных вин — 19 ноября, винодельня «Бельбек» и Винный парк Долины святого Саввы — 25 ноября, 19 и 26 ноября можно посетить агрофирму «Золотая балка».

Для всех желающих будут организованы бесплатные экскурсии, где гостей познакомят с историей виноделен, основанных в 19 веке, а также с современными инновационными предприятиями, крупными и фермерскими хозяйствами.

Есть один нюанс, для посещения экскурсий необходимо заранее зарегистрироваться и выбрать программу. Группы будут формироваться по мере заполнения мест, количество их ограничено.

Кроме того, на эногастрономической неделе можно насладиться не только вином, но и просмотром кинофильмов, музыкой, живописью и гастрономией. Программа мероприятий размещена на сайте фестиваля ноябрьфесткрым.рф.

Ягодкой на фестивальном торте станет выставка вин от ведущих крымских виноделов. Она состоится 18 ноября в центре винного туризма Winepark в Ялте.

Концепция проведения недель эногастрономии в Крыму «Ноябрьфест» разработана Министерством курортов и туризма РК и одобрена согласно целям национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства».