Ухаживать за детьми у алкомаркета можно, учить – нет

Запрет на продажу алкогольной продукции рядом с детскими дошкольными учреждениями распространяется только на государственные детские сады.

С вопросом о правомерности открытия в непосредственной близости от частного детского сада магазина, в котором торгуют алкогольной продукцией, в редакцию газеты обратились жильцы дома по улице Корчагина,19б, корпус 1.

Именно в этом доме находится тот самый частный детский сад под названием Happy for Baby.

Садик находится в этом доме давно, а вот сетевой магазин «ЕдаВода» появился относительно недавно, что порядком удивило жильцов дома: «А разве такое разрешается?».

Действительно, в месте, где воспитываются дети, упоминание об алкоголе и быть не должно, но кто-то же дал разрешение открыть в этом месте магазин.

За разъяснением «Севастопольская газета» обратилась в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, исходя из того, что именно там выдают лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на территории Севастополя.

Полученный ответ удивил и одновременно расставил точки над «i».

В ответе на информационный запрос за подписью директора департамента Наталии Скорюковой поясняется, что оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции и отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции регламентируются №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В Севастополе принят также региональный закон №580-ПП от 17.11.2022 года, в котором обозначены объекты и территории, где допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Так вот, не допускается продажа в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в пользовании образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность и (или) организаций, осуществляющих обучение. Более того, установлено расстояние в 50 метров от образовательной организации, где обучаются несовершеннолетние, на котором такая продажа запрещена.

Но проблема оказалась в ином – у индивидуального предпринимателя, являющегося собственником частного детского сада Happy for Baby отсутствует лицензия на образовательную деятельность, о чем проверяющие узнали из информации, размещенной в учреждении на Доске потребителя.

Как оказалось, основным видом осуществляемой деятельности в данном случае является предоставление услуги по дневному уходу за детьми, что к образовательной деятельности не относится.

«Исходя из вышеизложенного, замер расстояний от торгового объекта до заведения Детский сад Happy for Baby не проводился, – сказано в ответе.

То есть, теперь все становится ясно: все сделано по букве закона, а то, что в детском садике находятся такие же самые малыши, как и те, что ходят в государственные детские дошкольные учреждения, никакого значения не имеет.

Напомним, что в Севастополе официально зарегистрирован только один частный детский сад.