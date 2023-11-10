Прокуратура требует посадить гендиректора ООО «Асгард» и оштрафовать

Прокуратура Севастополя обжаловала решение Ленинского районного суда, который освободил от наказания гендиректора строительной компании «Асгард», ремонтирующей спортивный комплекс в Загородной балке. В апелляционном представлении государственный обвинитель потребовал осудить виновного на шесть лет колонии.

«Прокуратура города обжаловала указанный приговор как незаконный и необоснованный в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно-процессуального закона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура настаивает на отмене приговора суда первой инстанции и требует не только вынести реальный приговор гендиректору «Асгарда», но и оштрафовать его на 500 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2020 годах похитил бюджетные средства на общую сумму 279 млн рублей. Авансовые платежи предназначались для реконструкции «СОК им.200-летия Севастополя» и строительства крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе. Но подозреваемый деньги использовал по другому назначению.

В начале ноября 2023 года стало известно, что Ленинский районный суд Севастополя переквалифицировал действия подсудимого. Обвинение в мошенничестве с него было снято. По статье «Подделка документов» подсудимый получил шесть месяцев лишения свободы. Но в связи «с истечением срока давности уголовного преследования» гендиректора ООО «Асгард» освободили.

Апелляционное представление прокуратуры будет рассмотрено Севастопольским городским судом.