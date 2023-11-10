Начальника отдела «Парков и скверов» будут судить

Следственный комитет считает, что бывший начальник отдела госучреждения умышленно подписал акты за невыполненные работы, что нанесло ущерб городскому бюджету в крупном размере.

Следствием установлено, что между подведомственным департаменту городского хозяйства госучреждению «Парки и скверы» и строительной фирмой был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сквера Ленинского комсомола. В течение 2019 года подрядчик не выполнил часть обязательных работ, но предоставил заказчику документы об их исполнении. Начальник отдела подписал предоставленные акты без проведения контроля и экспертиз.

Согласно заключению эксперта, стоимость невыполненных строительной фирмой работ в сквере превысила 1,5 млн рублей — это ущерб в крупном размере.

Директор строительной фирмы уже привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве.

Сейчас расследование по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела «Парков и скверов» завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщила пресс-служба Главного Следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.