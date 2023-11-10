На арт-марафоне «Тортида» испекут семь достопримечательностей Крыма

Уже известно, что второй кондитерский марафон состоится 25 ноября в Симферополе. Соревнования пройдут в гостинице «Москва», и, судя по анонсу, это будет очередное увлекательное шоу и для самих участников, и зрителей, которые смогут наблюдать за соревнованиями мастеров пряничного искусства в реальном времени на ютуб-канале.

В прошлом году это было примерно так же, и все же по-другому, рассказала «Севастопольской газете» севастопольская участница Светлана Гапон. Кроме нее, в состав крымской команды войдут еще два кондитера из Севастополя — Ольга Соляник и Ирина Федорова.

Если в прошлом году кондитеры «строили» Херсонес, то теперь в связи с увеличением количества участников в марафоне будут соревноваться представители семи российских городов, которые будут строить всю Россию. Темой нынешнего марафона как раз и станет «Путешествие по России». Крымская же команда, разумеется, будет путешествовать по Крыму, показывая интересные и, что важно, не самые растиражированные достопримечательности полуострова.

Сначала крымчане хотели «построить» Симферопольский вокзал, но потом оказалось, что другие команды тоже намерены изваять из пряников вокзалы своих городов. Так что эта идея отпала, вместо нее было решено создать семь артобъектов, расположенных в разных городах Крыма. Выбор пал на крепость Мангуп-Кале, Байдарские ворота, ротонду на Солнечной тропе, беседку Ветров на горе Роман-Кош, беседку в парке санатория «Айвазовское», форт Тотлебена в Керчи, а также северные ворота Крыма в Джанкое. Последний объект будут создавать студенты кулинарного колледжа, их участие в каждой команде является обязательным условием марафона.

В состав каждой команды войдут семь кондитеров и по два-три студента. Кроме того, в программе марафона — проведение форума, мастер-классы, а также награждение победителей «Тортиды» предыдущих лет с формулировкой «За вклад в развитие кондитерского искусства».

— Я участвую в марафоне второй раз, в том числе в качестве архитектора. Все объекты я сама спроектировала, и теперь всей командой мы будем работать по моим чертежам, — поделилась С.Гапон.

На вопрос, как ей удалось создать столько проектов, мастер рассмеялась: «Я сама в шоке!» Но потом все-таки рассказала, что предложив ротонды, не сразу поняла, насколько сложно будет их делать. Но всем настолько понравилась идея, что отступать было уже некуда.

— Я изучила объекты, поинтересовалась их историей, нашла много фотографий в интернете в разных ракурсах. И уже на основании всей этой информации в масштабе сделала чертежи. В итоге получилось, что вся наша арт-конструкция расположится на квадрате полтора на полтора метра. Все наши пряничные изделия мы разместим в определенном порядке и, что существенно, с привязкой к местам их нахождения — в горах, у моря, для чего мы также будет создавать определенные объемы, — рассказала мастер.

Еще одной составляющей программы станет экскурсия по Крыму, которую также проведет С.Гапон, демонстрируя созданные объекты и рассказывая о них.

Оценивать работы члены жюри будут дистанционно, из Санкт-Петербурга. В то же самое время там будет проходить фестиваль пряничного искусства «Мир пряника».

В прошлый раз решением выносилось общим голосованием. Как и в прошлый раз будет учреждены несколько номинаций, так что без призов никто из участников не остался. Как будет в этом году, пока не известно.

Итак, стать зрителями этого уникального представления можно будет 25 ноября с 12.00 до 15.00, зайдя на ютуб-канал Крымского арт-марафона «Тортида».