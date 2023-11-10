Два беспилотника перехвачены у Крыма

Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Крымом, еще один был уничтожен в Тульской области, сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.