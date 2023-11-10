Чемпионами мира по бальным танцам стали студенты из Крыма

Алиса Бондарева и Даниил Черноусов заняли первое место в международном рейтинговом турнире Azerbaijan Dance Festival, который проходил в Баку.

А.Бондарева — студентка Крымского федерального университета, а Д.Черноусов учится в Крымском институте культуры, искусств и туризма. Пара представляет Симферопольский клуб спортивного бального танца «Карнавал». Победу крымские спортсмены одержали в возрастной категории «Молодежь до 21 года», сообщили в пресс-службе КФУ.

Турнир проходил в рамках 86 Чемпионата мира WDC среди профессионалов по европейской программе. Чемпионат такого уровня в Баку проходил впервые. За победу боролись пары из США, Великобритании, Польши, Италии и России.