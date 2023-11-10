Британский профессор прочтет курс лекций для студентов СевГУ

Профессор, специалист в области международных отношений и истории морских держав Джон Берриман начал читать цикл лекций для студентов Севастопольского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Тема – «Эволюция международной системы», а начать курс предполагается с лекции «Подъем европейских морских империй 1453-1700 гг».

Ученый рассказал о своем интересе к исследованию роли морской державы в отношениях между такими странами, как США, Великобритания, Россия, Япония и Китай. Он также считает Севастополь одним из важных центров российского флота.

Как сообщается, Джон Берриман – британский ученый, автор и соавтор десятков научных публикаций.

Сообщается, что лекции профессор прочтет на английском языке.