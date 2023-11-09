В заксобрании обсудили открытие медвытрезвителей

В местном законе должно быть четко прописано, каким образом и кто будет отрезвлять жителей Севастополя.

На заседании комитета по здравоохранению заксобрания обсуждалось письмо начальника УМВД России по Севастополю с просьбой разработать региональный законопроект, устанавливающий порядок создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

В России в 2011 году в большинстве регионов вытрезвители упразднили, однако уже в 2020 году был принят федеральный закон, предписывающий возобновить оказание помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. По этому закону порядок ее оказания определяется и регламентируется правительством регионов.

Но, при создании местного проекта закона необходимо учесть некоторые нюансы, сообщает пресс-служба городского парламента. Так заместитель губернатора Александр Кулагин отметил, что забрать человека в вытрезвитель сейчас можно только с его согласия, что не всегда выполнимо. Глава департамента здравоохранения Виталий Денисов сделал акцент на том, что главная задача вытрезвителя — это все-таки профилактика правонарушений в состоянии опьянения.

Итоги заседания подвела председатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике заксобрания Татьяна Щербакова.

— Такое спецучреждение как вытрезвитель однозначно необходимо, но имеется ряд вопросов в федеральных нормативных актах, которые нужно уточнить: необходимость согласия на помещение в спецучреждение, возможность оптимизации нормативов по наказанию за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения — в виде штрафов либо общественных работ. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении к реализации данного мероприятия частных медицинских организаций или НКО, — резюмировала Т.Щербакова.