Сносить «дом Пляса» начнут в ближайшие недели

В Балаклаве в ближайшее время начнется демонтаж недостроенного гостиничного комплекса, принадлежащего украинскому бизнесмену Алексею Плясу, сообщил 7 ноября на очередном заседании архитектурно-художественного совета губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Предметом обсуждения был проект предстоящего благоустройства Балаклавской набережной. Вопрос о судьбе недостроя представителю разработчика задал член архсовета директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев. Но губернатор на это пояснил, что это вопрос следует задавать не разработчику мастер-плана, а руководству города.

— Как вы знаете, все суды выиграны, подготовлен проект демонтажа, в ближайшие недели начнется сам демонтаж. Так как мы обязаны недострой демонтировать полностью, мы хотим это сделать в ходе работ по Таврической набережной. Так как это грязно и технически сложно, продукты демонтажа будут вывезены до начала благоустройства Таврической набережной. На этом месте будет что-то более лаконичное, соответствующее тем ОКН, которые будут восстанавливаться, — ответил М.Развожаев.

Ранее сообщалось, что на разработку проекта и демонтаж скандального строения были направлены 303 млн рублей. Заказчик работ — ГКУ «Парки и сквер», исполнитель — компания «Мостотрест», которая в настоящее время занимается устройством Балаклавской яхтенной марины.

Из обозначенной суммы, 289 млн рублей предназначено на снос здания, еще 14 млн рублей — на разработку проекта сноса.

В ходе заседания архсовета также прозвучала информация о планах восстановить целый ряд балаклавских объектов культурного наследия. В их числе: дачи Апраксина, Щербины, врача Педькова, охотничий домик князя Юсупова, склад коньячного завода Шитта.