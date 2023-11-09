Смогут закупать более дешевые вездеходы для тушения лесных пожаров

Лесопожарные службы российских регионов смогут чаще закупать отечественные вездеходы для тушения лесных пожаров. В этом им поможет распоряжение кабмина РФ.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении технических характеристик вездеходов, которыми обеспечиваются региональные лесопожарные службы. Речь идет о минимальных требованиях по грузоподъемности этих машин — она изменится с 0,6 до 0,5 тонн. Таким образом, отечественные производители смогут увеличить поставки более доступных по цене вездеходов для оснащения региональных лесопожарных служб, сообщили в пресс-службе кабмина.

Такое решение было принято по итогам встречи премьер-министра с производителями отечественных лесопожарных вездеходов, которая состоялась в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России-2023».

В октябре дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства Севастополя был передан новый малый лесопатрульный комплекс на основе УАЗа (МЛПК), купленный на деньги из резервного фонда. Согласно техническим характеристикам, грузоподъемность грузовой платформы МЛПК составляет более тонны.