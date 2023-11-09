Робототехнический турнир проведут в 18 раз

Открытый межрегиональный турнир SevRoboFest проведут в Севастопольской Малой Академии наук 18-19 ноября. Регистрация участников уже объявлена, она продлится до 15 ноября включительно.

В соревнованиях традиционно примут участие юные любители робототехники.

В этом году вводятся две новых категории – «Полосу препятствий ФРИСТАЙЛ», когда — конструкция робота ограничена только размерами и «Практическую олимпиаду Arduino».

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Малой Академии наук Сергей Пасеин, фестиваль SevRoboFest проводится дважды в год (осенью и весной) и является самым массовым мероприятием, которое проводит Севастопольская Малая Академия наук.

На этот раз в фестивале также будут участвовать дети от 6 до 10 лет, они будут соревноваться в скоростной сборке и программировании роботов. Каждая команда будет состоять из двоих участников, каждая получит «случайное» задание максимально быстро и без ошибок собрать и запрограммировать робота.

Еще один вид соревнования – прохождение полосы препятствий, которая будет собрана в актовом зале МАН: с горками, мостами, бассейном, заполненным шариками и.т.д.. Пройти все это надо будет участникам в возрасте 10-17 лет. Точнее сказать, ребятам нужно будет заранее собрать робота-платформу, которой потом предстоит управлять с некого мобильного устройства. Задача – максимально быстро пройти все препятствия полосы.

— На старт выводятся по два робота-платформы, которые потом начинают соревноваться друг с другом. При этом не возбраняется использовать всяческие помехи: скидывать друг друга с трассы, мешать проехать и пр., — рассказал С.Пасеин.

В этот раз к участию в фестивале традиционно заявились юные робототехники из Симферополя, Ялты, Алушты и других городов Крыма, к ним присоединятся две команды из ЛНР, – всего ожидается около трехсот участников, которые выступят в различных номинациях.

– Самое главное отличие этих соревнований от иных робототехнических турниров – эмоции! Наша полоса препятствий устроена так, что, проходя ее, ребята искренне болеют за своего робота-участника, используя при этом смекалку, изобретательность, они вынуждены мгновенно реагировать на ситуационные изменения на трассе, – рассказал С.Пасеин.

По его словам, именно этот турнир показывает, что робототехника может быть веселой.