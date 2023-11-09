Под колесами внедорожника оказался самокатчик

Дама на BMW свернула налево, не уступив дорогу мужчине на самокате.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 8 ноября в 11.30 женщина-водитель на внедорожнике BMW на ул.Пожарова при запрещающем повороте налево не предоставила преимущество в движении 43-летнему водителю электросамоката, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП водитель электросамоката с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу.

Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим.