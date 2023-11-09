Планируют выделять карбонат лития из крымских озер

Ученые научно-исследовательской лаборатории «Радиоэкология и морской радиохимия» Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета хотят научиться извлекать карбонат лития из вод соленых озер Крыма.

Как рассказал «Севастопольской газете», заведующий научно-исследовательской лабораторией, кандидат технических наук, доцент Николай Бежин, в Крыму практически все озера – соленые, что связано с тем, что вода испаряется быстрее, чем накапливается. К тому же, многие озера находятся недалеко от моря и подпитываются от него.

Для извлечения карбоната лития ученые хотят синтезировать твердый материал – адсорбент, которые состоит из нескольких компонентов. Его-то и надо подобрать и получить искусственным лабораторным путем. В работе по синтезированию такого адсорбента также планируется задействовать Института физической химии и электрохимии им.А.Н.Фрумкина РАН.

Как пояснил Н.Бежин, теоретически извлеченное с помощью адсорбента сырье в дальнейшем будет передано предприятию по производству литий-ионнных аккумуляторов для производственного использования.

В рамках реализации проекта ученые планируют провести мониторинг максимального количества озер Крыма, которые географически подразделяются на семь видов, а химически – на три. Задача – отобрать максимальное количество проб с тем, чтобы найти озера с максимальным содержанием в воде лития.

– Тогда бы мы смогли классифицировать озера по содержанию в них именно этих соединений, – прокомментировал Н.Бежин.

Синтезировать необходимый адсорбент, по его словам, вполне реально в существующих лабораторных условиях.

– На последнем этапе проекта мы хотим разработать технологическую схему, – продолжил Н.Бежин.

Ученый надеется, что данная разработка окажется полезной Крыму и всей стране. Пока же уже написанный проект ученые намерены подать на соискание грантовой поддержки, правда, его результаты будут известны только будущей весной.

Известно, что литий необходим для производства алюминиевых полуфабрикатов, электроники, лазерной техники, используется в авиакосмической индустрии, атомной энергетике. Литиевые источники тока играют ключевую роль в беспилотных устройствах, возобновляемой энергетике, электротранспорте и других сферах.