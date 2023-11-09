Новый жилой комплекс на Колобова античной хоре не повредит

Проект комплекса десятиэтажных жилых домов между Столетовским проспектом и ул.Колобова получил разрешение на строительство от Севнаследия, но с оговорками.

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, на территории предполагаемого строительства в античные времена находились наделы херсонесской хоры и сельскохозяйственные усадьбы, а во время первой обороны Севастополя — французский редут линии «Камьеш».

Некоторая часть античных усадебных комплексов была исследована и частично сохранена. Это объекты культурного наследия (ОКН) и выявленные ОКН: усадьба №25, усадьба №26, курган надела 26; усадьба №46, античная усадьба №100 с земельными наделом; редут линии «Камьеш» периода Крымской войны 1853-1856 гг. Из них только три объекта расположены в непосредственной близости от будущего строительства и имеют визуальные связи с проектируемой застройкой. Выявленный объект культурного наследия «Усадьба надела 25» была исследована в 1953-1955 годах и частично музеефицирована. Она располагается между современным Столетовским проспектом и ул.Тараса Шевченко.

Объект культурного наследия федерального значения «Античная усадьба №100 с земельным наделом» была исследована в 1976-77 гг. и также частично музеефицирована.

«Редут линии «Камьеш» периода Крымской войны 1853-1856 гг.» не исследовался. Находится он рядом с античной усадьбой №100. Редут представлял собой отдельно стоящее земляное укрепление сомкнутого вида,с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны. В 2009-2010 годы большая его часть была разрушена строительным котлованом под торгово-развлекательный центр. В настоящее время сохранился лишь юго-восточный угол редута: часть рва с бруствером и часть вала с внутренней площадкой.

Редут и усадьба №100 расположены в непосредственной близости от места новой застройки, на расстоянии 8,5 и 46 метров соответственно.

Как сказано в акте экспертизы, специального мониторинга за состоянием объект «Античная усадьба №100 с земельным наделом» не требуется в связи с его удаленным расположением и отсутствием негативных процессов на самом памятнике. Наибольшему риску может быть подвержен «Редут линии «Камьеш» из-за его пограничного расположения — всего 8,5 метров к юго-западу от стройплощадки. Причем сохранившаяся часть редута расположена прямо на вершине отвесного борта строительного котлована (высота стенки котлована около 5 м). Поэтому при проведении на площадке строительства любых работ, оказывающих динамическое воздействие на грунты необходимо проводить постоянный мониторинг за состоянием борта котлована, входящего в границы территории выявленного объекта культурного наследия. При обнаружении во время проведения работ признаков ухудшения состояния стенки котлована (трещин, расслоений, осыпей и т.д.) работы необходимо приостановить, уведомить о сложившийся ситуации Севнаследие.

Кроме этого в документе сказано, что для предотвращения повреждения и разрушения объекта культурного наследия необходимо разработать «Раздел по обеспечению их сохранности в ходе выполнения строительных работ». Приступать к строительству объекта без согласования госорганом этого раздела не допускается.

Проект строительства жилого комплекса, разработанный ООО «Севастопольский Стройпроект», летом был представлен на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя. Комплекс 10-этажных жилых домов собираются возвести между Столетовским проспектом и улицей Колобова на земельном участке площадью 4,6 га. Реакция на проект членов совета оказалась весьма неоднозначной. Вызвали вопросы транспортная доступность и энергетическая обеспеченность района, а также отсутствие социальных объектов в новой застройке.

Не устроило совет и отсутствие в проекте ландшафтно-визуального анализа. Теперь же в акте экспертизы анализ имеется: «Высотные и объемно-пространственные характеристики проектируемых зданий не искажают общий силуэт города с ближних и дальних точек панорамных раскрытий. Силуэты объектов строительства лаконично вписываются в основные панорамы визуального восприятия городского пространства, как со стороны высокого правого берега Стрелецкой балки, так и с противоположной стороны, в том числе с проспекта Октябрьской Революции».