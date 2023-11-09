Научат оказывать первую помощь прямо на рабочем месте

До конца года планируется обучить четыре группы. Курс ведут врачи высшей категории.

Первая группа из 22 человек приступила к занятиям 7 ноября на базе Института развития образования. Первый день обучения был посвящен организационно-правовым аспектам оказания первой помощи, а также действиям в условиях отсутствия сознания, остановки дыхания и кровообращения у пострадавшего. На специальном манекене отрабатывались навыки сердечно-легочной реанимации.

По словам председателя Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» Вадима Богачева, в этом году планируется обучить порядка ста человек. В первые четыре группы своих работников на учебу направили ЦКБ «Коралл», Балаклавское рудоуправление, водоканал, Автодор, «Царь-хлеб», Севтеплоэнерго. Поскольку в Севастополе профсоюзы объединяют более 400 предприятий и организаций, в следующем году обучение продолжится.

Идея проведения подобных курсов была сформулирована профсоюзами на недавнем форуме «О задачах социального партнерства в современных условиях». Выдвинутую инициативу поддержала Севастопольская региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.