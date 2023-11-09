Могут точно определить, из винограда какой местности сделано вино

Об этом на II Российском винодельческом форуме сообщил директор Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (Республика Крым) Владимир Лиховской.

«Мы нашли технологию <...>, которая будет определять, из какой деревни этот виноград и вино», — цитирует В.Лиховского ТАСС.

Подробности ученый раскрывать не стал, чтобы «эту идею никто не украл».

Институт виноградарства и виноделия «Магарач» был создан по указу Николая I в 1828 году для развития садоводства виноделия. Сегодня научный центр занимается всеми этапами создания вин — от выращивания винограда до производства продукции. В 2022 году он начал продажу выращенных в собственном питомнике саженцев винограда.

В фонде института числятся 892 штамма микроорганизмов. Коллекция обеспечивает отрасль ценными штаммами винных дрожжей.