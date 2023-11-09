Колокол с «Армении» передан в Ялтинский историко-литературный музей

Колокол с затонувшего 7 ноября 1941 года теплохода «Армения» передан центром подводных исследований Русского географического общества в Ялтинский историко-литературный музей. А его точная копия размещена на стене часовни Новомучеников и Исповедников Российских на набережной.

Об этом социальных сетях сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

«Колокол теплохода «Армения», замолчавший 82 года назад, вернулся в свой последний порт — Ялту», — написала глава ялтинской администрации.

Место гибели теплохода долгое время оставалось тайной. В 2020 году экспедицией Российского Географического общества при поддержке Минобороны РФ судно было найдено, а благодаря колоколу — идентифицировано. Поднимать колокол с полуторакилометровой глубины сначала не планировали, но потом рискнули. И все получилось.

В годовщину гибели судна колокол — туманная рында теплохода «Армения» заняла свое место в музее.

По словам исполнительного директора Центра подводных исследований Русского географического общества Сергея Фокина, колокол «Армении» навсегда останется единственным артефактом, указывающим на достоверность трагедии 1941 года и подтверждающим место гибели именно этого теплохода. По морально-этическим нормам затонувший теплоход считается братской могилой, и никаких дополнительных предметов со дна моря поднимать больше не будут.

Символично, что колокол остался навеки «немым» — его язык найти не удалось.

По многолетней традиции в память о погибших на «Армении» в море с набережной были спущены венки.

На выходе из Ялты 7 ноября 1941 года мирный санитарный теплоход «Армения» был атакован и потоплен гитлеровской авиацией. На его борту находилось свыше пяти тысяч человек, в том числе раненые бойцы, женщины, старики, дети. Спастись удалось единицам.