Частные клиники Крыма отказались от проведения абортов

Услуги по прерыванию беременности в Крыму будут предоставляться только в государственных медорганизациях, поскольку частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав республики о своем добровольном отказе от оказания этих услуг.

«Частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым в официальном телеграм-канале.

Уточняется, что ранее в Минздраве Республики Крым прошел круглый стол по этой проблематике, на котором руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Обратившись за проведением аборта в государственную медицинскую организацию, женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности, поскольку будет информирована о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми, а также пройдет психологическое консультирование.

«Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

За девять месяцев этого года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1 037 беременных женщин (100% от всех направленных), из которых решили сохранить беременность 219, или 21,1% (за аналогичный период 2022 года — 10,1%).

В Минздраве Крыма напомнили, что с сентября 2024 года препараты, используемые для прерывания беременности, внесены в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. То есть, такие препараты будут продаваться исключительно при предъявлении рецепта, установленной формы. Соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава России.