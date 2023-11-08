Второй том книги «Теплоход «Армения». Вспомнить всех» передали в библиотеки

Проект начался в 2020 году с обнаружения силами Министерства обороны на траверзе Ялты останков судна похожего по размерам на теплоход «Армения».

Центр подводных исследований РГО был приглашен для идентификации находки, где в ходе совместных экспедиций было подтверждено, что обнаруженные останки относятся к теплоходу «Армения», затонувшему у крымских берегов в 1941 году. Сразу после этого в центр начали поступать обращения как от профессионалов-исследователей, так и от людей, чьи родственники ушли на «Армении» и не вернулись, или которые по разным причинам на «Армению» не попали и остались живыми.

— Эти истории просто множились и множились, и мы поняли, чтобы найти ответы, что все-таки произошло, кто был на борту, как складывалась судьба «Армении» и ее пассажиров и экипажа возможно лишь сохранив эти человеческие истории, – рассказывает исполнительный директор центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин

Работа над проектом строилась по трем направлениям. Первое исследовательское — были предприняты три экспедиции в море на место обнаружения теплохода: проведено обследование судна и подъем судового колокола — туманной рынды. Вторая часть работы проходила в восьми государственных архивах. Для нахождения несостыковок, деталей, ранее неучтенных в официальной версии событий, специалисты проделали огромную работу. В результате удалось установить практически поминутно ход последних часов существования «Армении». Третье направление — сбор семейных историй, информации, которой в архивах быть не могло.

Итогом этой деятельности и стало издание книги «Теплоход «Армения». Первая часть называется «Найти и рассказать». Это книга про историю теплохода, хронологию последних в его жизни событий, ход исследований. Вторая часть — «Вспомнить всех». Это данные, присланные на проект жителями и родственниками, в основном из Севастополя и Крыма, либо ушедших на «Армении» либо же на теплоход не попавших, – объясняет С.Фокин.

По его словам, работа над второй частью книги будет продолжена до тех пор, пока не будут установлены имена все посрадавших.

— По нашим оценкам на «Армении» уходило минимум 4,5 тысяч человек. Пока нам удалось установить имена 863 человек. Работу мы эту прекратим только в двух случаях, либо мы будем четко понимать, что мы нашли всех, кого возможно, либо, что никого больше в принципе найти мы не сможем, – отметил исследователь.

Также он поделился историей, которая произвела на него самое сильное впечатление.

— Сегодня после презентации мы едем в Балаклаву общаться с родственниками людей, которые не попали на теплоход «Армения». Тогда это казалось к несчастью, как мы теперь знаем, что к счастью. Эту историю мы назвали «История машинки Зингер». Когда на борт парохода заходили эвакуируемые люди, вещи, естественно сбрасывались в лучшем случае в трюм, в худшем — за борт. Мать семейства держала на руках машинку Зингер, которая обеспечивала им пропитание. Женщина отказалась ее отдавать, сообщив, что без машинки не прокормит семью. Они сохранили машинку, не попали на теплоход и выжили.

Книга издана тиражом 500 экземпляров в рамках президентского гранта. Издатель намерен распространить ее среди государственных учреждений.

По словам С.Фокина, есть список организаций, согласованный с грантодателем, по которому и работает издатель. В Севастополь из Санкт-Петербурга приехали первые сто экземпляров, 60 из них будут распределены по городской библиотечной сети для взрослых, 40 экземпляров — разойдутся по сети детских библиотек.

— Представленное и подаренное сегодня издание займет достойное место на книжных полках наших библиотек. В наше время в истории Великой Отечественной войны не должно остаться неизвестных страниц и неизвестных героев. Каждый подвиг должен найти отражение в сердцах молодых и взрослых читателей, — уверена и.о. директора региональной информационной библиотечной системы Алла Очеретяная.