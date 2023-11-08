Трассу Новороссийск – Керчь отремонтируют быстрее

Правительство России до конца 2023 года выделит 611,1 млн рублей на строительство и реконструкцию федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин

«Средства выделены из резервного фонда кабмина. Из общей суммы 321,1 млн пойдет на реконструкцию участка дороги длиной 27 км в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань в Краснодарском крае», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Еще 290 млн рублей будут направлены на продолжение строительства транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы. Ожидается, что это позволит избежать пробок и снизить аварийность.

В середине октября на строительство и реконструкцию ряда федеральных автотрасс, в числе которых была и дорога А-290 Новороссийск – Керчь, правительство выделило более 46,5 млрд рублей. На заседании в правительстве, которое прошло 2 ноября, М.Мишустин принял решение, что средства из резервного фонда нужны для «обеспечения опережающих мероприятий» по строительству и реконструкции автомобильной трассы.

Согласно распоряжению, деньги получит Росавтодор, который обязан проконтролировать целевое и эффективное использование средств. Работы по обновлению трассы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».