Дачи на Фиоленте 120 лет назад: поселок интеллигентных дачников

На мысе Фиолент в начале 20 века дворянин Григорий Апарин построил дачный поселок для интеллигентной публики. Сегодня об Апаринских хуторах остались лишь воспоминания.

Автор сообщества «Былой Крым» Полина Патрикеева буквально по крупицам собрала сведения об Апаринских хуторах, Джаншиевом поселке, Александриаде, так когда-то назывались фиолентовские дачи, и поделилась информацией с «Севастопольской газетой».

Амбициозный проект

— Григорий Иванович Апарин был потомственным дворянином. Его предки владели двором с крестьянами и землей, а отец Иван Федорович служил управляющим в подмосковном имении Назарьево, которое принадлежало семье Михалковых. В 1888 году после смерти Ивана Федоровича место управляющего занял его сын Григорий, который состоял на этой должности до 1916 года, — рассказала любитель истории, краевед П.Патрикеева.

Впрочем, Г.Апарин не только был управляющим в имении — он еще вполне успешно занимался предпринимательством и общественной деятельностью. Он решил основать курортный поселок. В 1896 году взял в аренду часть территории, принадлежащей Балаклавскому Свято-Георгиевскому монастырю, — на то время это была дикая, неосвоенная земля.

Аренда на 100 лет

В книге «Балаклава» севастопольского историка Владимира Шавшина есть упоминание об Апаринских хуторах. Автор пишет, что с 1896 года возле мыса Фиолент на землях Георгиевского монастыря стали появляться дачные поселки: хутор Джаншиев, Александриада, Малое Жемси, а все вместе — Апаринские хутора. Г.Апарин со своими единомышленниками мечтал здесь построить свою «санаторию» и климатическую зимнюю станцию. Они организовали общество «Джаншиев поселок», имевшее свой устав и управление в Москве.

Г.Апарин заключил договор с монастырем на аренду 200 десятин земли на сто лет. К 1902 году монахи предложили сдать почти половину их угодий (до 500 десятин). По некоторым данным, за аренду земли предприниматель платил 593 рубля 75 копеек в год. Первыми пайщиками стали родственники и близкие знакомые Г.Апарина: мать Анна Евграфовна; дворянин Иван Неклюдов, педагог и писатель Николай Тулупов, знакомая по имению Назарьево Елизавета Галл, которая построила в Александриаде прекрасную дачу Villa Marina, и др.

Дачный поселок «Александриада»

Уже к 1904 году арендаторы обработали 30 десятин земли, посадили фруктовые сады и виноградники, построили несколько комфортабельных домов с водопроводом и ванными комнатами. В путеводителях по Крыму 1905 года начали рекламировать дачный поселок «Александриада». Считается, что Г.Апарин назвал его так в честь своей жены Александры.

Так, в путеводителе Григория Москвича отмечалось: «В пределах владений Георгиевского монастыря возникла недавно, при благоприятных условиях, дачная местность «Александриада»... Прорезаны в скалах спуски в Митрополичьи сады. Устроена, между прочим, шоссированная экипажная дорога к морю».

Интеллигентным людям предлагалось взять земли в аренду, снять комнаты и целые дачи. Предложение звучало заманчиво: «Местность сухая и высокая. Знаменитые красотой виды. Пляжи морских купаний из мелкого гравия; спуски к ним пологи. Во время сезона — свой лечебный виноград и фрукты». Кроме того, отдыхающим предлагались экскурсии — пешеходные и морские.

Джаншиев поселок

Поселок для интеллигентных людей в Севастополе стал пользоваться популярностью. Дачи продолжали строить. В 1909 году впервые появилось упоминание о Джаншиевом поселке. Известно, что он «занял середину Александриады». В этом же году вышла серия открыток издания Карла Фишера с видами курортной местности.

Поселок был назван в честь историка и публициста Григория Джаншиева. Его современник вспоминал, что Джаншиев всю жизнь болел. У него был искривлен позвоночник, он дышал очень ненадежными легкими, имел плохое сердце. При этом его все любили, потому что он всегда был весел, остроумен и оживлен.

Г.Джаншиев часто приезжал в Севастополь. На одной из открыток тех лет есть и такая, с надписью: «Дом, где жил Г.А.Джаншиев, и окно его комнаты». Летом 1899 года, кроме Джаншиева, там собралась интересная компания: художник Василий Верещагин, журналист Петр Сергеенко, священник Георгий Гапон. Те летние каникулы были последними в жизни Джаншиева — он умер в июне 1900 года.

Общество «Джаншиев поселок» и его устав

Г.Апарин не просто построил дачный поселок с таким названием: было создано общество «Джаншиев поселок», со своим уставом и управлением в Москве. А к 1909 году на Апаринских хуторах появился прекрасный дом Общества, построенный в стиле модерн. Он привлекал внимание своим необычным расположением на самом обрыве над морем.

В те же годы была издана книга Г.Апарина «Сетлементы или культурные народные поселки». В то время он состоял в московском обществе «Сетлемент», основанном в 1905 году педагогом Станиславом Шацким. Сетлементами назывались поселки культурных людей среди бедного населения, в которых проводилась просветительская работа, особенно среди детей и подростков.

— Вероятнее всего, Григорий Иванович перенял большой опыт работы в этих организациях, поскольку частично признаки сетлемента считываются и в его проекте «Джаншиев поселок», хотя членами Общества были далеко не бедные люди, — считает П.Патрикеева.

Курорт только для здоровых

В уставе Общества, который в историческом архиве нашла П.Патрикеева, была прописана цель: «Предоставить своим членам и их семьям, а также вообще лицам, нуждающимся в отдыхе, возможность пользоваться климатом Крымского полуострова с возможно меньшими затратами».

Каждый вновь вступающий в Общество был обязан приобрести участок земли не менее 200 квадратных сажень (4,2 сотки). Ежегодный членский взнос составлял 10 рублей. Членам Общества «должна быть обеспечена возможность во всякое время года получать за недорогую плату простой, но вполне питательный и здоровый стол. Урожаи винных сортов винограда, по желанию членов, должны быть обращаемы в вино».

Любопытно, что в документе было прописано еще одно правило: «Лицам, страдающим одной из хронических заразных болезней, как например, туберкулезом, вовсе не может быть предоставлено право пользоваться помещениями членов Общества».

К 1914 году Апаринские хутора переживали свой расцвет. В путеводителях того времени написано: «Это дачный поселок на 120 десятинах земли. Среди молодых виноградников и фруктовых садов около 10 комфортабельных дач. Особенно красива дача основателя поселка: у самого обрыва 11 чистых, хорошо меблированных комнат, есть телефон с Севастополем. В настоящее время в обществе около 40 членов и большая часть участков разобрана».

Арендаторы и отдыхающие прекрасно проводили здесь летние каникулы, гуляли по Митрополичьим садам, купались в чистой воде, ездили на лодках к гроту Дианы, ели свежие фрукты.

Печальный финал грандиозного проекта

— С приходом советской власти всё имущество членов Общества было национализировано. Неизвестна и судьба самого Г.Апарина — последнее упоминание о нем датируется 1921 годом. На 1926 год по «Списку населенных пунктов Крымской АССР» Александриада — это хутор в составе Новоземельского поселкового совета с семнадцатью дворами и 37 проживающими здесь лицами, — рассказала П.Патрикеева.

Землетрясение 1927 года практически разрушило дачный поселок. Иван Пузанов в своем «Путеводителе по Крыму» за 1929 год писал: «Александриада — бывший дачный поселок, ныне почти разрушенный. Здесь на площади около 30 га среди виноградников и фруктовых садов — три уцелевшие дачи». Южнобережная растительность в Митрополичьих садах была уничтожена.

— На картах довоенных времен и времен Великой Отечественной войны встречаются отметки «поселок Джаншиев». Во время Второй обороны Севастополя здесь действовал госпиталь, рядом производились захоронения. Шли ожесточенные бои. Поселок, можно сказать, был стерт с лица земли, — говорит автор сообщества «Былой Крым».