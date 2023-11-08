Набережную в Балаклаве благоустроят в стиле био-тек

Разработчики сразу предупредили, что глобальных изменений не планируют, а для самовыражения выбрали стиль био-тек, что следует воспринимать, как создание среды, сочетающей новые технологии и природные элементы.

Презентация концепции в изложении руководителя ООО «НЭЙКИД» Николая Стрелковича, выглядела весьма одухотворенной, с обозначением глубинного понимания контекста и многочисленными отсылками к творчеству Куприна.

– Современный бионический стиль не должен противоречить тому литературному и историческому контексту, духу уютной рыбацкой деревни, воспетой в произведениях классика серебряного века, – сказал Н.Стрелкович.

По его словам, разработчики хотели подчеркнуть движение от хаоса к упорядоченности, создать динамику в пространстве.

В качестве примера он привел «образ пластичного движения рыбы, превращающегося в здания и сооружения, что является центральной задумкой в представленных архитектурных решениях».

По его словам, проектировщики также ориентировались на тактильные и органолептические ощущения, вдыхая запах разнотравья склонов балаклавской бухты.

Концептуальные решения коснулись корневой части набережной, где предусмотрено устроить площадь, с которой бы открывался вид на бухту. Поэтому в этой части предусмотрена только кулиса из трав, которая не будет загораживать вид на бухту. Вдоль всей набережной предусмотрено мощение, более темное у береговой линии и более светлое – по мере приближения к зданиям.

Теннистая аллея на Калича

Вдоль улицы Калича для создания ритмического рисунка обещают восстановить исторический облик тенистой платановой аллеи, разделенной кипарисами. Ее вид разработчики подсмотрели на почтовой карточке начала 20 века, которая почему-то вдохновила их «духом царской России».

Данная структура, по словам Н.Стрелковича, «создаст зону безопасной эксплуатации причала 7б, обособленную велодорожку со стороны улицы и широкую центральную часть с возможностью вариативного использования, в том числе проведением сезонных выставок и мероприятий, экспозиции артобъектов».

У бывшей грязелечебницы Гинали разобьют большую клумбу, около которой можно будет расположить летние кафе.

На Таврической набережной предполагается озеленение платанами и декоративными растениями типа магнолий или вишни.

– Мы предполагаем круглогодичную декоративность растений, когда цвета сменяют друг друга в зависимости от сезона. Для нас также было важно поддержать баланс между лиственными и хвойными растениями в соотношении 70 к 30 в пользу хвойных, чтобы круглогодично видеть зеленые пятна по всей набережной, – продолжил Н.Стрелкович.

Еще одна идея, связанная с озеленением, – восстановление тополиной рощи на площади 1 мая.

Проектировщики также представили варианты малых архитектурных форм – скамейки, навесы, леерные ограждения, светильники, которые будут подсвечивать деревья в ночное время.

Судьбу дач решат в Севнаследии

Отдельный разговор возник насчет объектов культурного наследия по Таврической набережной, которые планируются к реконструкции. Речь идет в том числе о дачах Апраксина, Щербины, врача Педькова, охотничьего домика князя Юсупова, склада коньячного завода Шитта. Однако судьба этих объектов, как пояснил губернатор Михаил Развожаев, будет решаться на заседании научно-методического экспертного совета при Севнаследии.

– Проекты эти подготовлены, – заверил глава города.

На набережной Назукина также хотят построить обзорную площадку с видом на гору Таврос и Таврическую набережную, на равном удалении от соседних причальных линий.

Еще одна новаторская архитектурная идея – ступени с радиальным изгибом, плавно уходящие в воду, что, по мнению проектировщиков будет удобно для операторов ресторанов и кафе на первых этажах зданий. После презентации слены архитектурного совета высказали ряд замечаний.

Рыбаков точно оставят

Один из прозвучавших вопросов коснулся перспектив оставления в бухте баркасов и лодок балаклавских рыбаков, что поддержало бы неповторимый дух Балаклавы.

– Рыбаки, разумеется, останутся в бухте, их никто не тронет, это часть балаклавского колорита. Сейчас речь идет об объектах второй линии, они будут приспосабливаться: что-то пойдет под торговлю или гостиничное дело, а в промзоне, которая уже сформировалась, будем делать рыбацкий стан, возможно, с постоянным рынком или рынком выходного дня. Этот вопрос еще будет обсуждаться. В любом случае, то, что создает особую балаклавскую атмосферу, будет сохранено, – поддержал разработчиков и успокоил членов архсовета М.Развожаев.

В.Горелову не понравилась представленная в концепции уличная мебель, он предложил скамейки «из тоненьких досточек» заменить на традиционные для Севастополя скамейки-диваны, и уж точно не прикручивать лавочки к уличному покрытию.

Член архсовета Валерий Дорошко поставил под сомнение высадку вишневых деревьев, в также спускающиеся к морю ступени, с учетом ветроволновой нагрузки на нижние ступени.

Александр Бурцев поставил под сомнение излишнюю мифологизацию мастер-плана, а Людмиле Борденюк не хватило артобъектов в виде котиков. Впрочем, к детализации и уточнениям, как было обещано, предстоит вернуться еще не однажды.

В целом же, представленная концепция была взята за основу с перспективой более подробного и обстоятельного обсуждения членами Наблюдательного совета, который, к слову, пока собирался лишь однажды.