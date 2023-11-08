Экопринт — результат предсказать невозможно!

Cевастопольский мастер Сергей Боецкий вот уже несколько лет занимается завораживающим искусством экопринтования кожи натуральными красителями и изготовлением из нее оригинальных, абсолютно неповторимых изделий.

Мастер берет натуральную кожу и с помощью авторских технологий окрашивает и оставляет на ней отпечатки растений, а в качестве закрепителей использует окислы железа, купорос, жженые квасцы. В листьях содержатся танины и пигменты, которые при соприкосновении с минеральными составами и при нагревании оставляют отпечаток на натуральной коже. Причем с разной интенсивностью и с разными оттенками.

Любовь к природе и тяга к экспериментам

С.Боецкий с семьей переехал из Донецка в Севастополь почти 10 лет назад. Работал на земле в поселке Сахарная Головка на агропредприятии. Любовь к растениям стала одним из мотиваторов, изменившим его жизнь и обратившим к творчеству.

— Люблю природу, а в Крыму она вообще потрясающая. Кроме того, моя жена швея — хозяйка ателье. В поисках оригинальных решений при моделировании одежды она уже давно занималась экопринтом на тканях и, добившись определенных успехов, предложила мне попробовать эту технологию на коже. Желание сделать вещь эксклюзивной, единственной в своем роде, и подтолкнуло меня к поискам и экспериментам. Технология экопринта — рисование живыми растениями — старая забытая техника. Мне захотелось сделать что-то красивое, нестандартное, то, что нельзя повторить, — рассказывает С.Боецкий.

Суть экологического принта в том, что на ткань выкладываются природные материалы — листья, веточки, цветы, которые благодаря воздействию растительных красителей прочно отпечатываются, передавая и природный цвет, и их точную структуру, часто с любопытными подробностями строения, эффектами поверхности; при этом полученная цветовая гамма всегда неожиданная, но обязательно гармоничная. Рисунок при этом получается эфемерный, не яркий, изящный — максимально натуральный.

Правильные растения

По словам мастера, залогом успеха при работе методом экопринтования кожи — правильный подбор растений. Необходимы те, в которых содержатся танины. Это, как правило, все деревья, некоторые кустарники, цветы, часть трав. Если растение богато танинами, значит, рисунок получится.

Красный цвет дает трава марена. Оттенки от голубого до синего — бузина. Золотарник дарит желтый оттенок. Красивые отпечатки от желтого до коричневого у листьев софоры. В своей работе С.Боецкий также использует листья грецкого ореха, каштана, клена, платана, дуба, катальпы, сумаха дубильного, садовой герани, красной сливы, цветки хризантем. Для фактуры (тиснения) используются вечнозеленые растения: туя, кипарис, сосна, сережки лещина.

Все они имеют интересную и красивую расцветку и в то же время выраженную фактурную поверхность, передающую именно структуру растения. Мастер уточняет, что при принтовании изображение и цвет получаются только на светлых тонах кожи. Тиснение — на темных.

Технология

С.Боецкий работает с белой кожей. Она, как белый лист бумаги, — холст для художника. Кожу он закупает напрямую у производителя. Перед началом принтования мастер кожу обрабатывает — стирает полтора-два часа в кальцинированной соде, варит в квасцах, затем сушит. После подготовительного процесса на кожу выкладываются растения.

— Выкладываю листья чисто интуитивно, иногда хаосно. Я люблю свободу орнамента. Отключаюсь от реальности, включаю фантазию и раскладываю растения. Имея опыт, знаю, какой лист дает какой отпечаток и какого цвета он будет, — делится тайнами С.Боецкий.

После раскладки растений вся конструкция покрывается так называемым «одеялом» — специальной тканью, пропитанной алюмокалиевыми квасцами и железным купоросом — специальными химикатами для травления, а поверх еще и пленкой. Затем этот пирог плотно сворачивается в рулон, обматывается скотчем, отправляется в электродуховую печь и печется там при 60 градусах полтора-два часа. После он, как пирог, остывает при комнатной температуре и гладится с паром обычным утюгом. Мастер напоминает, что натуральная кожа на 90% состоит из белка, поэтому температура более 60 градусов ей противопоказана.

Экопринтование кожи — процесс труднопросчитываемый и часто непредсказуемый, поэтому результат всегда неожиданный.

«Кожа — материал живой, благородный, с ней надо работать с уважением, она небрежности не прощает», — уверен С.Боецкий.

Изделия

Только после того как принт готов, можно подумать над тем, как его использовать.

— Какое изделие получится в результате, проистекает из того, какой принт мы получаем на коже. Мы изначально не придумываем изделие. Сначала делаем кожу — изделие рождается из того узора, орнамента, который мы получили. Увидев, как расположился принт и в каких тонах, у меня в голове возникает идея, как его можно использовать. Какая часть принта пойдет на заднюю сторону сумки, на клапан или на боковой ботан, — объясняет С.Боецкий.

У мастера широкая линейка стильных кожаных аксессуаров: сумки, чехлы для телефонов, очечники, кошельки, пояса, элементы интерьера и декора, рюкзаки, портмоне, шопперы.

Для скрепления изделий, кроме заклепок, используется специальная полиэфирная нить. Изделие шьется вручную двумя иглами кожевенным седельным швом с «вечным» узелком. После создания изделия кожу пропитывают воском.

Изготовление вещи может занят разное количество времени: всё зависит от сложности и размера. Так, на эксклюзивный рюкзак размером 45х30 см ушло две недели. Но результат того стоил. Обладательница единственного в своем роде рюкзака Любовь Лукьянцева так отозвалась в соцсетях о своей обновке: «Меньше месяца назад увидела принтованную кожу «Подсолнухи» и влюбилась в нее. Смотрела, пересматривала, думала о ней, а потом написала мастеру: «Хочу!» Обсуждений было не много. Люблю доверять мастерам. Вот он, мой рюкзачок «Подсолнух». Я рада, счастлива, как ребенок!»

Кроме изготовления уникальных кожаных изделий, С.Боецкий также проводит мастер-классы. В его группе более двадцати слушателей. Им подготовлено пять курсов, в которых раскрываются тайны по нескольким авторским методикам. Курс начинается с азов и доводит знания обучающихся до определенного уровня совершенства.

Говоря о творческих планах, С.Боецкий сообщил «Севастопольской газете», что работает над новым проектом.

— Собираюсь делать спортивную обувь — это высший пилотаж. Первым опытом будут низкие кеды для жены! Есть технология, как делать обувь без колодки. Надо знать только размер. Каждая пара из принтованной кожи будет индивидуальна. Даже автор не сможет ее повторить. Каждая вещь уникальна! — улыбается мастер.